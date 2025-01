Tradicional corrida de São Sebastião está com inscrições abertas

As provas acontecem no Aterro do Flamengo, próximo à Praça Cuauhtemoque. - Foto: Helio Melo/Corrida de São Sebastião

As provas acontecem no Aterro do Flamengo, próximo à Praça Cuauhtemoque. - Foto: Helio Melo/Corrida de São Sebastião

Responsável por abrir o calendário esportivo no Rio, a Corrida de São Sebastião, que acontece no dia 20 de janeiro, está com inscrições abertas. Uma das mais tradicionais provas do Brasil, terá as distâncias de 5km e 10km. As provas acontecem no Aterro do Flamengo, próximo à Praça Cuauhtemoque.

Corrida de São Sebastião

Em meio a cidade maravilhosa, a Corrida de São Sebastião conta com a participação de milhares de corredores entre profissionais e amadores de todo o Brasil. “O evento possui vários elementos que o tornam especial e muito querido pelos corredores, celebra a história e a cultura da Corrida de Rua no Rio de Janeiro, reunindo atletas, moradores e turistas em um evento de grande importância para a cidade. A prova abre o calendário esportivos de eventos na cidade, e é feriado municipal, fazendo do Aterro do Flamengo um grande local de encontros e confraternizações nesse início de ano”, ressalta João Traven, sócio-diretor da Spiridon Eventos.

As largadas das provas serão entre as ruas Cruz Lima e Tucumã, próximo à Praça Cuauhtemoque, no Aterro do Flamengo, às 7h30. Na distância de 10km, os três primeiros colocados nas categorias geral masculino e feminino, faixa etária e Portadores de Necessidades Especiais ganham troféus. Já na distância de 5km os três primeiros colocados nas categorias geral masculino e feminino ganham troféus. As três equipes com maior número de inscritos também têm direito a troféu. Todos os inscritos que completarem a prova na modalidade escolhida, ganham medalhas.

A cada edição, a Corrida de São Sebastião se torna mais democrática ao passo que honra o padroeiro da cidade, reunindo de amadores a atletas de elite e portadores de necessidades especiais em um percurso com acessibilidade e inclusão. Para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), oferece desconto de 50% na inscrição. Basta entrar em contato pelo e-mail contato@spiridon.com.br

O evento conta com patrocínio da Integra Rio e Prefeitura | Integração Metropolitana, Caixa e Governo Federal, Media Partner TV Globo, apoio Yopp e Fotop, parceria esportiva do SESC-RJ, promoção da Rádio 91.1 Band FM e realização da Spiridon Eventos.

Vídeo: https://youtu.be/RFBFPTyi4pA

Serviço

Corrida de São Sebastião 2025

http://www.corridadesaosebastiao.com.br/ | @corridadesaosebastiao

Data: 20 de janeiro de 2025

Distâncias: 5 km e 10 km

Faixa etária: a partir de 14 anos

Local: Aterro do Flamengo, próximo à praça Cuauhtemoque, Rio de Janeiro

Largadas: 7h30

Como participar

Período de inscrições: até 12 de janeiro de 2025 ou esgotarem as inscrições

Inscrições: http://www.corridadesaosebastiao.com.br/

Taxas de inscrição: R$ 134,90 a R$ 244,90

Desconto de 10% para comerciários e seus dependentes: use o cupom SESC10

Regulamento: disponível no site

Mapa: confira a localização

Programação Corrida de São Sebastião

6h30min: Abertura das áreas

7h15min: Aquecimento

7h30min: Largada

9h00min: Inicio da premiação

Premiação

Medalha para todos os inscritos

Organização do evento

Spiridon Promoções e Eventos