Homem é preso por matar idoso com golpes de faca em Jaconé

Um homem de 25 anos, foi preso em flagrante, na tarde deste domingo (05), após dar golpes de faca na cabeça de um idoso de 71 anos, em Jaconé, área limítrofe de Maricá. O idoso morreu na hora, e o autor do crime foi preso minutos depois, com a chegada da polícia.

De acordo com policiais militares, a equipe foi chamada para a Rua A, em Jaconé, onde um homem estaria morto. No local os policiais encontraram a vítima, já sem vida, com ferimentos na cabeça, e foram informados quem seria o autor do crime.

O acusado foi localizado na casa do pai, no mesmo bairro, e foi preso em flagrante. A arma utilizada no assassinato também foi apreendida. O acusado foi encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que foram ao local e assumiram as investigações sobre o caso.

Faca utilizado no crime | Foto: Divulgação

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, de onde deverá ser liberado para sepultamento nesta segunda-feira (06).