Traficante de SP que transportava drogas para o Rio é preso em Búzios

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta sexta-feira (03/01), um criminoso responsável pelo transporte de drogas de São Paulo para o Rio de Janeiro. O homem, que é ligado a uma facção de São Paulo, foi capturado no momento em que curtia férias de final de ano, na Praia de João Fernandes, em Armação de Búzios, após monitoramento do Setor de Inteligência.

O criminoso estava sendo monitorado há pouco mais de um mês pelo Setor de Inteligência. Os agentes verificaram que ele estava utilizando um documento do estado do Pará com nome falso, feito a partir de uma certidão incorreta fornecida por ele. Se beneficiando desse nome falso, o criminoso vivia uma vida de luxo no Estado do Rio de Janeiro, tendo viajado para Búzios no final do ano passado.

No momento da prisão, o homem reagiu à abordagem, tentando segurar a arma de um dos policiais civis e foi baleado. Imediatamente, ele foi socorrido pelos agentes para um hospital da região.

O homem foi condenado a mais de 40 anos pela prática de diversos roubos a residências em bairros nobres do estado de São Paulo. Após isso, mudou de modalidade criminosa e passou a traficar drogas e armas de São Paulo para comunidades dominadas por facções criminosas no no estado do Rio de Janeiro.

As investigações demonstraram que ele tinha ligação íntima com traficantes do Parque União, no Complexo da Maré, mas que também trazia armas e drogas para traficantes de outras comunidades.