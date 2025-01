Barco-táxi naufraga durante travessia em Arraial do Cabo

Barco-táxi naufraga em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Barco-táxi naufraga em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Um barco-táxi naufragou em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, no fim da tarde desta quinta-feira (2). Uma testemunha afirmou que a embarcação era irregular e operava com capacidade acima da permitida.

O barco-táxi costuma fazer a travessia de turistas da prainha do Pontal do Atalaia para a Praia dos Anjos.

Os passageiros foram salvos pelos ocupantes de outros barcos e alguns chegaram a cair na água. De acordo com a Prefeitura de Arraial do Cabo, duas vítimas precisaram ser removidas para o hospital da cidade e estão em observação. Ninguém ficou ferido com gravidade.

Uma pessoa que estava no barco afirmou que muitos passageiros não sabiam nadar e não estavam com o equipamento de proteção como coletes salva-vidas. Ela afirmou ainda que 30 passageiros estavam na embarcação, que só tem capacidade para 24.