Homem morre eletrocutado em Cabo Frio

Na tarde desta quarta-feira (1º), um homem morreu após ser eletrocutado em um terreno situado na Avenida Hilton Marra, na Praia do Forte, em Cabo Frio.

De acordo com as primeiras informações, o homem teria se aproximado do contêiner, perto de onde estava sendo montado um parque de diversões, para urinar e recebeu uma descarga elétrica.

Agentes da Polícia Militar foram chamados para isolar a área e preservar o local até a chegada da perícia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos procedimentos cabíveis.

Até o momento, a identidade do homem não foi informada. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio), onde serão investigadas as causas do acidente.