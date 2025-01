Criança de 11 anos morre em acidente na RJ-140, Região dos Lagos

Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou uma menina de 11 anos morta e sua irmã gêmea em estado grave, na manhã desta quarta-feira (1º), na Rodovia RJ-140, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos. O veículo em que as crianças estavam capotou após uma colisão, resultando em cinco vítimas no total.

Segundo informações, o motorista do veículo perdeu o controle, bateu contra outro carro e capotou várias vezes. O acionamento do Corpo de Bombeiros ocorreu por volta das 4h, próximo ao bairro Morro dos Milagres.

No local, foram atendidas cinco pessoas: uma mulher de 28 anos, um homem de 27, duas meninas de 11 anos e outro homem cuja idade não foi informada. A menina de 11 anos, que não teve o nome divulgado, morreu ainda no local devido à gravidade dos ferimentos. Sua irmã gêmea foi socorrida em estado crítico e transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Roberto Chabo, em Araruama.

Os demais feridos foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal de São Pedro da Aldeia. Apenas um dos envolvidos no acidente recusou atendimento médico.

Leia também:

Ano Novo: o que a população espera para 2025?

Preço do material escolar vai subir em 2025