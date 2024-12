Homem é preso por homicídio em Cabo Frio

A prisão foi deferida com base no resultado positivo de balística - Foto: Divulgação - PCERJ

A prisão foi deferida com base no resultado positivo de balística - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam um homem, nesta quarta-feira (18/12), pelo crime de homicídio qualificado. Ele foi localizado e capturado no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com os agentes, o acusado foi identificado durante uma investigação que apurava um homicídio relacionado a uma guerra entre facções criminosas. A prisão foi deferida com base no resultado positivo de balística, com a arma de fogo apreendida com o preso.

