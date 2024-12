MPRJ denuncia torcedores do Botafogo por racismo durante jogo contra o Palmeiras

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou dois torcedores do Botafogo por cometerem atos racistas em um jogo contra o Palmeiras, em agosto deste ano, no Estádio Nilton Santos, localizado em Botafogo, Zona Sul do Rio.

De acordo com a denúncia, os acusados ofenderam os torcedores rivais por meio de gestos e palavras, comparando-os com macacos.

A acusação ainda aponta que um dos botafoguenses proferiu várias vezes a palavra "macaco". Já o outro torcedor apontou para o próprio antebraço, referindo-se à cor da pele das vítimas, além de imitar gestos do animal.

O promotor de Justiça Alexandre Themístocles acredita que, ao analisar as ações, ficou claro que os acusados tinham a intenção de comparar e tratar as pessoas negras como animais.



“A repetição dos insultos reforçou uma dinâmica social de subalternidade imposta aos negros. Além de expressar preconceito e discriminação, as ofensas buscaram recriar uma realidade de inferiorização, deslegitimando a presença das vítimas em espaços esportivos abertos ao público”, alegou o promotor.