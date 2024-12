Nem o 'bom velhinho' escapa: Assalto a Papai Noel e seus ajudantes é registrado por câmeras

No último final de semana, um assalto inusitado foi registrado em Guarujá, litoral de São Paulo, envolvendo um Papai Noel e seus ajudantes. O crime ocorreu na tarde de domingo, 15 de dezembro, e foi flagrado por câmeras de segurança da região. A Polícia Civil já investiga o caso.

As imagens, que registraram o crime em menos de 20 segundos, mostram um homem vestido de Papai Noel e quatro ajudantes retirando pertences de uma caminhonete estacionada na rua do bairro Parque Enseada. Durante a ação, dois suspeitos chegam em uma motocicleta, e um deles desce armado, apontando a arma para as vítimas. De imediato, as pessoas entregam os objetos e os criminosos fogem do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil está analisando o vídeo e trabalhando para identificar os responsáveis pelo assalto. As vítimas, no entanto, ainda não formalizaram o boletim de ocorrência. Em nota, a SSP destacou a importância do registro, enfatizando que ele é crucial para o acompanhamento dos índices criminais e para o reforço do policiamento nas áreas com maior incidência de delitos.