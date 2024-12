Polícia Civil prende casal acusado de torturar funcionário

A Polícia Civil prendeu um casal acusado de torturar um funcionário do estabelecimento em que eram proprietários. Os autores do crime foram localizados no município de Saquarema, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (11). A ação foi realizada por agentes da 21ª DP (Pavuna) e da 76ª DP (Guapimirim).

Segundo informações vindas das investigações, a mulher desconfiava que a vítima estaria desviando quantias do estabelecimento. Ao lado de seu marido e mais um envolvido, não identificado, impuseram ao funcionário intenso sofrimento físico e mental, usando violência e ameaças graves.

Agora, o objetivo das investigações é identificar o terceiro envolvido no crime e esclarecer se outros funcionários sofreram o mesmo tipo de abuso.