PM do Rio adota nova farda a partir da próxima segunda-feira (16)

Mudança gradual começará pelas patentes de soldados e cabos, com foco em conforto, funcionalidade e segurança para os policiais - Foto: Divulgação/ PMERJ

A partir da próxima segunda-feira (16), soldados e cabos da Polícia Militar do Rio de Janeiro começarão a utilizar a nova farda da corporação. A mudança será gradual. O novo uniforme, inspirado nas fardas do Comando de Operações Especiais (COE) e das Forças Armadas, foi desenvolvido para melhorar o conforto, a funcionalidade e a segurança dos policiais.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, falou sobre a nova farda.

“Os novos uniformes vão proporcionar melhores condições de trabalho para os nossos policiais. São mais adequados para a atividade policial e vão assegurar a unidade visual da instituição, pois não haverá diferença de tonalidades”, afirma o secretário.

O primeiro lote de uniformes, com 8,5 mil peças, será distribuído tanto para as ruas quanto para os serviços internos da PM. O governo estadual planeja abrir nova licitação para adquirir mais fardas para todo o efetivo.

Feito de tecido mais leve e ventilado, o novo uniforme também oferece proteção contra raios UV, repelência a água e óleo, e conta com velcro de alta qualidade. O azul-marinho, uma cor tradicional da corporação, foi mantido para garantir a identidade visual da PM. Outra alteração importante é a substituição do gorro por boinas, uma medida adotada para aumentar o campo de visão durante o patrulhamento. No entanto, os batalhões que utilizam o gorro branco, como o CPRv, BPVE e Bepe, continuarão a usá-lo.