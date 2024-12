Polícia Civil realiza operação contra acusados de aplicar golpe em rede de lojas de departamentos

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) realizam, nesta segunda-feira (09/12), a "Operação Clearance", contra um grupo acusado de aplicar golpes em uma rede de lojas de departamentos brasileira. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão na Zona Norte da capital e na Região dos Lagos.

De acordo com as investigações, o grupo é chefido por um casal que furtava peças de roupa para vendê-las na internet a preços abaixo dos praticados nas lojas. Foi apurado ainda que eles criaram três perfis nas redes sociais para realizar encomendas e captar clientes.

Segundo as investigações, os furtos ocorriam nos provadores das lojas. Para não levantar suspeitas, os autores buscavam os estabelecimentos para realizar trocas de produtos comprados legalmente. O grupo deixava o local com as roupas trocadas, além de outros produtos de maior valor escondidos em bolsas. Para realizar as transações, eles chegaram a utilizar um CPF falso.

Os crimes já causaram um prejuízo superior a R$ 1 milhão à rede de lojas, e o grupo teria agido também nos estado de São Paulo e Minas Gerais. A especializada também solicitou o bloqueio dos perfis e o sequestro dos bens dos acusados.

A "Operação Clearance" recebeu esse nome por significar queima de estoque ou limpa-estoque.