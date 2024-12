Caique, menino de 10 anos atingido por um disparo na Gardênia Azul, pode ter sido salvo graças a torniquete feito por desconhecido

Caíque e Mirela foram baleados no Gardênia Azul - Foto: Reprodução

Caíque e Mirela foram baleados no Gardênia Azul - Foto: Reprodução

Os parentes do menino Caique, de apenas 10 anos, que foi baleado na última sexta-feira (06), disseram que o menino sobreviveu graças a um homem, que eles não conhecem, que parou para ajudar no momento que a criança foi baleada.

O homem fez um torniquete improvisado no local do sangramento. Esse procedimento fez com que o menino não perdesse muito sangue durante o trajeto até o hospital. Mirela de apenas 5 anos, irmã de Caique, também foi atingida por disparos.

O acidente aconteceu na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. Eles desciam de um ônibus e se dirigiam para casa de Vânia Pereira, tia deles que estava presente no momento em que foram atingidos.

Leia também:

▶ Veículo suspeito de clonagem é apreendido após alerta da Central de Segurança de SG

▶ Prefeitura do Rio apresenta projeto ambicioso para a região do Sambódromo

Vânia, inclusive, ressalta que a ajuda do homem foi o que salvou a vida de seu sobrinho. Ela não conseguiu agradecer ao rapaz que prestou ajuda por conta de toda agitação e apreensão do momento.

"Eu falo sempre que Deus envia na hora certa, no momento certo e ele foi muito importante ali. Eu queria agradecer muito, pedir brigado por ele ter ajudado naquela hora. Que Deus abençoe muito ele, muito, muito."



Mirela, que levou um tiro no ombro, deixou o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na tarde de sábado (07). Mas o irmão dela segue internado na unidade de saúde. Caíque passou por uma cirurgia na perna, chegou a ser entubado, mas já começou a apresentar melhoras ao longo do dia.