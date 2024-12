Firjan SENAI oferece mais de 1,2 mil vagas em cursos gratuitos na Região dos Lagos

A Firjan SENAI está com inscrições abertas para 10.324 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em todo o estado do Rio. Para a unidade da Região dos Lagos a oferta é de 1.283 vagas. As inscrições e matrículas devem ser feitas diretamente na unidade localizada na Rodovia RJ, 140, Lt 2, quadra A, Nova São Pedro, das 8h às 19h, e serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. Há cursos com início de aulas previsto entre 6 de janeiro e 30 de abril, a depender de cada turma.

Para a Região dos Lagos há vagas gratuitas em 42 títulos, entre as quais Almoxarife, Assistente de Operações em Logística, Confeiteiro, Desenhista de Projetos Elétricos Industriais, Eletricista Predial, Eletricista de Obras, Instalador Hidráulico Predial, Instalador de Sistemas Drywall, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Mecânico de Manutenção de Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração, Mecânico de Motocicletas, Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Pedreiro, Pedreiro de Alvenaria de Vedação e Pizzaiolo.

Em todo o estado, são 80 cursos em 416 turmas e diferentes formatos (presencial, semipresencial e EAD) para as seguintes áreas: Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automotiva, Automação e Mecatrônica, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Logística, Metalmecânica, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação e Vestuário.

“Em um cenário de crescente demanda por profissionais qualificados, os cursos gratuitos oferecidos pela Firjan SENAI são uma oportunidade única para quem busca se destacar e construir uma carreira promissora no mercado de trabalho, expandindo seus horizontes de empregabilidade e atendendo às necessidades das indústrias”, disse Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

Pré-requisito e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

As inscrições e matrículas serão realizadas exclusivamente na forma presencial em uma unidade Firjan SENAI. Será necessário apresentar todos os documentos exigidos, incluindo identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por seu responsável legal.

Unidade Firjan SENAI SESI Região dos Lagos

São Pedro da Aldeia – Rodovia RJ, 140, Lt 2, quadra A, Nova São Pedro, das 8h às 19h