Tribunal dos Estados Unidos mantém proibição do TikTok

Um tribunal federal de apelações confirmou na sexta-feira uma lei que proíbe o TikTok em todo o país, a menos que o aplicativo de vídeo viral seja vendido por sua empresa controladora sediada na China, rejeitando a alegação do TikTok de que a repressão viola os direitos de liberdade de expressão de milhões de americanos.

Em sua decisão, o tribunal disse que foi "precisamente" por causa do "amplo alcance" do TikTok que tanto o Congresso quanto o presidente determinaram que retirá-lo do controle da China "é essencial para proteger nossa segurança nacional".

Em seu parecer, o tribunal escreveu que a propriedade do TikTok por uma empresa sediada na China, a ByteDance, representa uma ameaça à segurança nacional que ultrapassa as preocupações com a liberdade de expr"A Primeira Emenda existe para proteger a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Aqui, o Governo agiu somente para proteger essa liberdade de uma nação adversária estrangeira e para limitar a capacidade desse adversário de coletar dados sobre pessoas nos Estados Unidos", escreveu o tribunal.

Os críticos da proibição do TikTok, incluindo o Instituto Knight da Primeira Emenda da Universidade de Columbia, ficaram alarmados com a decisão do tribunal.

"Esta é uma decisão profundamente equivocada que lê precedentes importantes da Primeira Emenda de forma muito restrita e dá ao governo poder abrangente para restringir o acesso dos americanos a informações, ideias e mídia do exterior", disse Jameel Jaffer, diretor executivo do grupo. "Esperamos que a decisão do tribunal de apelações não seja a última palavra."

Em uma declaração, o porta-voz do TikTok, Michael Hughes, escreveu que a empresa espera apelar e encontrar apoio para a liberdade de expressão na Suprema Corte. "A proibição do TikTok foi concebida e imposta com base em informações imprecisas, falhas e hipotéticas, resultando em censura total do povo americano", escreveu ele. "A proibição do TikTok, a menos que seja interrompida, silenciará as vozes de mais de 170 milhões de americanos."

A decisão, tomada por um painel de três juízes do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia, deu ao governo Biden uma vitória significativa, mas coloca o TikTok em um caminho incerto.

essão levantadas pelo TikTok.

O presidente eleito Donald Trump prometeu salvar o TikTok. O que isso significa, no entanto, pode assumir várias formas diferentes .

De acordo com a lei , o TikTok tem até 19 de janeiro para ser vendido de seu proprietário sediado em Pequim, ByteDance, ou enfrentar uma proibição nacional. Esse prazo pode ser estendido por 90 dias se houver "progresso significativo" em direção a uma venda. Então, uma opção poderia ser que a data de promulgação seja antecipada e Trump tente intermediar um acordo para que o aplicativo seja adquirido por uma empresa americana ou grupo de investidores.

A China se opõe há anos à venda forçada do TikTok, mas analistas chineses dizem que autoridades locais podem agora tentar colocar o aplicativo no bloco de leilões como alavanca em negociações comerciais com o novo governo Trump. A posição atual do TikTok, no entanto, continua sendo que o TikTok não está à venda.

Trump também pode declarar que as medidas que o TikTok tomou para se distanciar da ByteDance, incluindo um plano conhecido como Projeto Texas que isola os dados dos americanos da China, qualifica-se como alienação. Trump também pode instruir seu procurador-geral a não aplicar a lei.

Banir o TikTok não é tão simples quanto apertar um botão "desligar". A lei tem como alvo as lojas de aplicativos controladas pela Apple e Google, forçando as gigantes da tecnologia a remover o TikTok. E torna ilegal que empresas de hospedagem na web ofereçam suporte ao TikTok.

Leia também!

Mercosul e União Europeia anunciam acordo de livre comércio após anos de negociações

Kombi usada para projeto social é furtada em São Gonçalo; Vídeo



Google e Apple não disseram como responderiam à lei. E não está claro o que exatamente as empresas de hospedagem na web fariam, dada a meta declarada de Trump de resgatar o aplicativo em meio a um prazo legal iminente.



Mas mesmo que a lei estivesse sendo aplicada por uma administração presidencial, o TikTok iria lentamente definhar na videira. Seus 170 milhões de usuários americanos não veriam o aplicativo desaparecer dos dispositivos. Em vez disso, as atualizações de software deixariam de ser alimentadas no aplicativo. Com o tempo, o TikTok se tornaria lento, com falhas e, eventualmente, inutilizável.

Trump, que durante seu primeiro governo tentou tirar o TikTok do mercado , mudou de posição durante a campanha, citando em uma publicação nas redes sociais que a proibição do TikTok só impulsiona os negócios da Meta, que ele criticou por sua crença não comprovada de que a empresa de mídia social o prejudicou na eleição presidencial de 2020.

Um longo processo de apelação pode vir em seguida. Qualquer uma das partes pode pedir que o tribunal de apelações de DC reexamine o caso. A partir daí, a Suprema Corte também pode ser solicitada a revisá-lo.