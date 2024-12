Influenciadora Patrícia Ramos faz declaração polêmica sobre relacionamentos

A influenciadora Patrícia Ramos, apareceu em alguns cliques compartilhados pelo seu namorado, o jogador Luiz Fernando Maximiano, nesta sexta-feira (6). Os dois aproveitaram o final da temporada de futebol para desfrutar da presença um do outro, já que o casal nutre um relacionamento a distância por morarem em países diferentes. As fotos mostram a intimidade do relacionamento; o atleta aparece com uma mão bem bobinha.

Mesmo demonstrando estar feliz e bem, a influenciadora não deixa de estar na “boca” dos internautas por causa das suas visões sobre relacionamentos. Em uma conversa com a Maya Massafera, ela declarou que não se relaciona com homens pobres.

Segundo ela, o jogador que fez o pedido de namoro, assumido este ano no dia dos namorados, “Teve pedido e ele quem pediu, claro".

"Sou dessas! Para mim tem que pedir e tem que pagar as contas. Para mim, tem que pagar. Eu já sofro muito pagando minhas conta", brincou.

Ao ser questionada sobre namorar com homens pobres, ela foi acertiva de forma brincalhona: "Não. Bomba! Patrícia Ramos assume que não sairia com um cara pobre."

Também relembrou do seu antigo casamento com Diogo Vitório: "Eu vivi tanta coisa no meu antigo relacionamento em relação a isso. Eu que pagava tudo. E hoje eu me relaciono com uma pessoa que mora fora do Brasil e a gente sempre se encontra em algum lugar do mundo, quando tem folga e as agendas se convergem".