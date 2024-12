Acusado de assaltar influenciador em Cabo Frio é preso na Baixada Fluminense

Um dos suspeitos envolvidos no assalto a um influenciador digital em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi preso na última terça-feira (3) em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

O acusado, identificado como Davy, foi reconhecido como um dos autores do roubo ocorrido no dia 14 de novembro em um depósito de bebidas localizado no Centro da cidade, onde o influenciador Eric Trem Bala Iluminado foi vítima.

Leia também

Mulher sofre acidente em ponto turístico de Arraial do Cabo

Bebê é atacado por pitbull em Búzios



Durante a operação, foram apreendidas joias e celulares, que Davy reconheceu como de sua propriedade. Ele permanece à disposição da Justiça e a polícia continua investigando o caso, que gerou grande repercussão na cidade de Cabo Frio.

No assalto, Davy, que estava acompanhado de um comparsa, abordou o influenciador e outros clientes do local enquanto portava uma arma de fogo. Ele roubou diversos pertences das vítimas, incluindo um cordão avaliado em mais de R$ 100 mil. O comparsa o auxiliou no roubo dos itens e ambos fugiram em uma motocicleta. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.