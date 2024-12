Mulher sofre acidente em ponto turístico de Arraial do Cabo

Uma mulher sofreu um acidente na Escadaria das Prainhas, no Pontal do Atalaia, um dos principais pontos turísticos de Arraial do Cabo, no último sábado(30).

A vítima teria perdido o equilíbrio enquanto descia as escadas, resultando em uma queda. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.

Leia também:

Afastado por motivo de saúde, governador de Sergipe é criticado por ir à final da Libertadores

Acidente entre ônibus da Comlurb e carro deixa um ferido grave na Avenida Brasil

Apesar de consciente, a mulher apresentava ferimentos e fortes dores, sendo encaminhada ao hospital mais próximo para avaliação médica. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o seu estado de saúde ou as circunstâncias exatas do acidente.