Acidente entre ônibus da Comlurb e carro deixa um ferido grave na Avenida Brasil

Um acidente entre um ônibus da Comlurb e um carro deixou um dos motoristas com ferimentos graves, na Avenida Brasil, na noite deste sábado (30).

A colisão ocorreu na via sentido Zona Oeste, na altura de Bangu. O ônibus da Comlurb dava apoio a uma equipe que realizava a roçada do gramado.

Leia também:

Mulher destrói capela com imagem de Nossa Senhora na Baixada Fluminense

Seleção feminina bate Austrália de novo em último compromisso do ano

O condutor do carro, que não teve a identidade divulgada, foi atendido pelos bombeiros e encaminhado para o Hospital Albert Schweitzer, localizado em Realengo. Até o momento, não há maiores informações sobre o estado de saúde da vítima.

Por meio de nota, a Comlurb informou que as equipes “fizeram todo o posicionamento de segurança, com cones pequenos e grandes, além de sinalização dos veículos parados com setas luminosas e luz de atenção”.