Afastado por motivo de saúde, governador de Sergipe é criticado por ir à final da Libertadores

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri(PSD), recebeu críticas nas redes sociais após ser flagrado, no último sábado (30), assistindo à final da Copa Libertadores, em Buenos Aires. Poucos dias antes da partida, o político anunciou que se licenciaria do cargo para cuidar da saúde após enfrentar uma pneumonia.

Por meio de suas redes sociais, Fábio se pronunciou sobre o caso e afirmou que a viagem foi paga com recursos próprios. "Reafirmo meu compromisso com vocês: estou afastado oficialmente, seguindo o que a lei determina, em uma viagem com minha família, paga com recursos próprios. lamento o uso político de informações, distorcendo propositalmente o fato de estar em descanso após o período em que estive doente. Agradeço a a confiança e reforço que qualquer dúvida ou preocupação será prontamente respondida, no meu retorno", pontuou.

Uma foto do governador assistindo ao jogo ao lado da família começou a circular nas redes sociais na noite do último sábado, após a vitória inédita do Botafogo, time do qual Mitidieri é torcedor declarado. Internautas acusaram o chefe do Executivo estadual de utilizar o “atestado” como justificativa para viajar à capital argentina.

Na foto compartilhada por usuário do aplicativo X, antigo Twitter, o governador aparece, de óculos escuros, à esquerda | Foto: Divulgação / Redes Sociais

Licença médica

O governador foi internado no dia 15 de novembro, quando recebeu o diagnóstico, permanecendo em tratamento hospitalar até o dia 17. Após a alta, passou a cumprir a agenda administrativa remotamente, em sua residência.

No último dia 26, Mitidieri comunicou pelas redes sociais que se afastaria por alguns dias para se recuperar de uma pneumonia. “Fala, meu povo! Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após pneumonia. O governo segue sob a orientação do nosso vice Zezinho Sobral. Agradeço a compreensão e reafirmo meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso Estado e os sergipanos”, escreveu.