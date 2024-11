Homem é preso por transportar 26kg de maconha em Rio das Ostras

Um homem foi preso em flagrante por portar 26 kg de maconha na Rodovia Amaral Peixoto(RJ -106), na altura de Rio das Ostras. A prisão aconteceu durante uma ação conjunta entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o 32º Batalhão da Polícia Militar.

A operação era resultado de um treinamento de inteligência entre as forças de segurança e teve como meta parar o veículo que estava transportando a droga. Durante a abordagem, os agentes encontraram, escondida no porta-malas, a maconha enrolada em diversos sacos plásticos. O motorista saiu do Complexo da Maré, no Rio de janeiro, e estava levando o material até Macaé, onde ele seria distribuído.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Macaé. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas, podendo pegar até 15 anos de prisão.