Menino de 11 anos é baleado na Baixada Fluminense

Uma criança de 11 anos foi atingida por um tiro de fuzil na perna esquerda em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na última quinta-feira (21). Segundo testemunhas, o disparo teria vindo de policiais que faziam uma incursão em uma região conhecida como Bossa Nova, em Santa Cruz da Serra.

Caio da Rocha deu entrada no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, às 20h11, socorrido por agentes da PM. Segundo o boletim médico, ele estava com exposição óssea e muscular extensa, e com perda tecidual importante. Ele continua internado na emergência pediátrica da unidade.

Durante a noite, moradores da região fecharam uma das pistas da BR-040, atravessaram um ônibus e incendiaram alguns objetos. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, Caio é a 20ª criança baleada na Região Metropolitana do Rio este ano: 17 ficaram feridas e 3 morreram.