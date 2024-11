Motociclistas colidem em grave acidente na Zona Sul de Niterói; vídeo!

Um vídeo divulgado nas redes sociais registrou o exato momento em que duas motos colidem em grave acidente na Avenida Roberto Silveira, na altura da saída do Túnel Raul Veiga, Zona Sul de Niterói, ocorrido na última quarta-feira (20).

Nas imagens, é possível ver os condutores e os caronas sendo lançados na pista após a batida entre os automóveis.





Acidente aconteceu na última quarta-feira (20) Reprodução

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas, de 21 e 38 anos, precisaram ser levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. A direção da unidade de saúde informou que um homem e uma mulher foram atendidos e receberam alta no mesmo dia. Uma terceira vítima sofreu escoriações e foi liberada no local do acidente.