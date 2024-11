Influenciador mineiro é feito refém em assalto na Região dos Lagos

Um depósito, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi alvo de um assalto à mão armada, onde um influenciador de Minas Gerais, conhecido como Eric Trem Bala, e os funcionários do estabelecimento foram feitos reféns. O crime, que durou poucos minutos, ocorreu nessa quinta-feira (14) e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens capturaram o momento em que os assaltantes invadiram o local e renderam as vítimas com uma arma de fogo. Essas cenas estão na posse da Polícia Civil, que investiga o caso.

De acordo com as primeiras informações, o prejuízo causado pela ação criminosa é estimado em R$130 mil. Entretanto, esse valor ainda pode mudar, uma vez que as autoridades ainda estão realizando o levantamento das mercadorias roubadas.

As investigações já foram iniciadas, com o objetivo de identificar os assaltantes.