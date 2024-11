Aliança Global Festival: evento contra a Fome e a pobreza

O Rio de Janeiro se prepara para receber o Aliança Global Festival, que acontece entre os dias 14 e 16 de novembro, na Praça Mauá. Com entrada gratuita, o evento reunirá diversos artistas para promover o engajamento e a reflexão sobre a principal marca da presidência brasileira do G20: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. As apresentações terão início a partir das 17h.

O festival antecede a Cúpula de Líderes do G20, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, e acontece simultaneamente à Cúpula Social do G20. Durante esses dias, o evento buscará utilizar o poder transformador da arte e da cultura para lançar, quando os olhos do mundo estiverem voltados para o Brasil, uma mensagem sobre o compromisso do país em construir uma rede colaborativa de impacto duradouro, envolvendo nações de todo o mundo.

Com programação gratuita, o festival contará com a participação de importantes nomes da cena artística nacional, nas regiões da Praça Mauá e do Boulevard Olímpico, na Zona Portuária do Rio. A iniciativa visa reforçar os valores da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a principal pauta da presidência brasileira no G20.

O evento está alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas | Foto: Robson Almeida

O Aliança Global Festival Contra a Fome e a Pobreza é uma realização do Governo do Brasil, com a correalização da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e o Serpro. O evento conta também com parcerias de peso, como o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal (CEF), Itaipu, Petrobras, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Única, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

14/11 (quinta-feira)

1° Dia - Muito obrigado axé

Abertura: Baile Black Bom

Shows: Afrocidade, Aguidavi do Jêje, Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Ilessi, Larissa Luz, Mateus Aleluia, Rachel Reis, Rita Benneditto, Roberto Mendes, Seu Jorge

Encerramento: Baile Black Bom

15/11 (sexta-feira)

2° Dia - O show tem que continuar

Abertura: Baile Black Bom

Shows: Marcelle Mota, Maria Rita, Mariene de Castro, Pretinho da Serrinha, Roberta Sá, Teresa Cristina, Zeca Pagodinho

Encerramento: Baile Black Bom

16/11 (sábado)

3° Dia - Pro dia nascer feliz

Abertura: Baile Black Bom

Shows: Alceu Valença Fafá de Belém, Jaloo, Jota.Pê, Jovem Dionísio, Kleber Lucas, Lukinhas, Maria Gadú, Ney Matogrosso, Romero Ferro, Tássia Reis

Encerramento: Baile Black Bom

