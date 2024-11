Homem é morto a tiros em uma lanchonete de Cabo Frio

Ainda não há informações que apontem a autoria ou a motivação do crime - Foto: Divulgação - Divulgação/PM

Um homem foi morto a tiros por criminosos mo interior de um estabelecimento no bairro Unamar, localizado no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na noite do último domingo (10).

De acordo com informações, a vítima estava junto da esposa no momento em que um grupo de criminosos entrou em uma lanchonete e o abordou. Os homens mandaram a mulher se afastar e dispararam diversas vezes na direção da vítima.

Ainda segundo relatos, os atiradores alegaram que pertencem a uma facção rival antes de cometerem o crime. A polícia segue a linha de investigação de que o caso tem ligação com a briga entre grupos criminosos que dominam a região.

Quando chegaram no local do crime, os agentes da Polícia Militar constataram que o homem já estava morto, apesar de ter recebido os primeiros socorros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia informou que a vítima não possuía antecedentes criminais. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Cabo Frio e o caso foi registrado na 126ª DP.