Polícia investiga manipulação de resultados na série B do futebol carioca

A Polícia Civil cumpre, nesta segunda-feira (11), 11 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em esquema de manipulação de jogos de futebol no Rio de Janeiro e lavagem de dinheiro. A Operação VAR, da Delegacia do Consumidor, investiga supostas fraudes ocorridas durante a série B do Campeonato Carioca deste ano.

Um dos alvos foi preso pela Interpol na sexta-feira (8) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os mandados foram expedidos pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que resultados manipulados tenham favorecido apostadores. A investigação começou depois de um jogo em que um clube venceu por 3 x 1 no primeiro tempo, mas levou uma virada e perdeu por 5 x 3, beneficiando volume significativo de apostas esportivas feitas em uma empresa na Ásia.

