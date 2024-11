Flamengo derrota Atlético-MG e é campeão da Copa do Brasil 2024

Depois da vitória por 3 a 1 na partida do domingo passado, no Maracanã, o Flamengo sacramentou o favoritismo e conquistou seu quinto título na Copa do Brasil. Na tarde deste domingo (10), a equipe comandada por Filipe Luís derrotou o Atlético-MG por 1 a 0 e selou o título no segundo tempo com um gol de Gonzalo Plata fora de casa, na Arena MRV, em Minas Gerais.

O jogo foi agitado desde o início. Apesar do 0 a 0 no placar, o primeiro tempo foi marcado por lances polêmicos e algumas finalizações que chegaram perto de balançar as redes. O Flamengo teve a melhor chance com Arrascaeta, que aproveitou um cruzamento para quase marcar de cabeça. A bola passou rente à trave. Apesar disso, quem teve mais chance nessa metade inicial foi o Galo, que teve a posse da bola por mais tempo e partiu para o ataque, com boas chances também frustradas de Hulk e Paulinho.

Próximo ao intervalo, o zagueiro Lyanco, do Atlético, protagonizou um lance polêmico. Ele interrompeu uma arrancada de Arrascaeta com jogada aparentemente faltosa. O árbitro Raphael Klaus não entendeu como falta e seguiu para o segundo tempo.

A segunda metade seguiu equilibrada. A marcação do Fla ameaçou mais e Bruno Henrique teve duas boas chances. Foi só depois dos trinta minutos que vieram os lances decisivos. Allan Kardec chegou perto de marcar para o Galo, mas furou e deu a chance para Gonzalo Plata contra-atacar, arrancar na direção oposta e marcar o gol do título rubro-negro.

Na reta final, uma confusão tomou conta da Arena MRV. Logo após o gol de Plata, uma bomba da torcida explodiu próximo ao local onde o atleta comemorava. Em seguida, torcedores do Galo foram vistos arremessando objetos na direção do gramado e de jogadores, o que obrigou o árbitro Rapahel Klaus a paralisar a partida por cerca de cinco minutos.

No retorno, o Fla chegou a tentar outro gol, m as a partida terminou em 1 a 0. Com a vitória, o time já tem vaga garantida para a Libertadores 2025 e termina o ano com mais tranquilidade. A equipe volta aos gramados na quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), novamente para enfrentar o Atlético-MG, dessa vez pela 33ª rodada do Brasileirão.