Polícia Civil realiza operação contra traficantes que abasteciam comunidades da Região dos Lagos

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) realizaram, nesta sexta-feira (01/11), a "Operação Balão Mágico", contra o braço mais lucrativo da atuação na Região dos Lagos da maior facção do estado. O alvo principal era um casal, responsável por abastecer com entorpecentes comunidades de Cabo Frio. Ao todo, duas pessoas foram presas, e os agentes também cumpriram mandado de prisão contra um homem que já estava no sistema penitenciário.

Além das prisões, houve cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além de bloqueio judicial de R$ 1,2 milhão em ativos financeiros em conta, acrescidos de indisponibilidade de veículos e imóveis avaliados em mais de R$ 7 milhões. A operação contou com o apoio de agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Ao longo das investigações, a equipe da 126ª DP apurou que o casal seria a principal liderança da facção na Região dos Lagos, explorando o comércio de drogas no bairro da Praia do Siqueira com parceria com a Favela do Lixo. As drogas viriam do Mato Grosso do Sul, passando antes pela Rocinha, na Zona Sul da capital.

O homem e a mulher levavam uma vida de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com o lucro proveniente do crime, eles compraram apartamento de frente para o mar, além de cotas em um hotel de São Conrado.

Entre os bens apreendidos na operação estão dois carros de luxo, uma motocicleta de alto valor, dispositivos eletrônicos, joias, dinheiro em moeda estrangeira e diversos documentos, incluindo contrato de compra de dois quiosques em São Conrado. Os imóveis bloqueados estão localizados na Barra, São Conrado, Cabo Frio e Araruama.