Passista com síndrome de down brilha na Unidos do Porto da Pedra

A passista Thayna Marinho, de 32 anos, encanta a todos com sua alegria e samba no pé. A jovem, que integra o grupo de passistas da Unidos do Porto da Pedra, já está se preparando para desfilar pela escola no próximo carnaval.

Sua mãe, a confeiteira Viviane Marinho, contou que sua filha começou a se interessar pelo samba através de um bloco de carnaval que acontece no bairro onde moram, Engenho Pequeno. "Tinha um bloco aqui no meu bairro e, quando chegava na época dos ensaios do bloco, ela me fazia ir, ganhava camisa, desfilava com o bloco e ela começou a gostar. Ela começou a manifestar que ela queria ir para uma escola de samba", comentou. Depois disso, tudo mudou. Em 2019, Viviane levou a filha para frequentar a escola de samba Viradouro, a partir deste momento, o amor da jovem pelo samba e carnaval cresceu cada vez mais.

Em junho, Thayna participou da Oficina de Passistas da Porto da Pedra e chamou a atenção do coordenador de passistas da escola, Giliard Pinheiro, que a convidou para integrar a ala. Para Gil, a inclusão é a possibilidade de dar a chance para a felicidade. O coordenador pontuou que queria dar oportunidade para pessoas com deficiência que quisessem desfilar, algo que não é tão comum entre as escolas, e se encantou pela dedicação e alegria da passista. "Em conversa com a mãe dela depois, eu descobri todas as portas fechadas que essa menina teve. Quando ela apareceu para mim, quando ela foi fazer a minha oficina de samba, eu já de cara me apaixonei por ela. Não sabia se ela sambava, não sabia sobre o tamanho do amor dela pelo samba, não sabia sobre o que ela tinha passado, mas eu já me apaixonei por ela de entrada", afirmou.





Viviane contou que, além dos treinos na quadra da escola, Thayna também se dedica à dança em casa. "Ela vai todas às quintas para o ensaio da quadra. A gente também visita bastante a Viradouro, mas o compromisso é com a Porto da Pedra, às quintas-feiras. Nessa semana que teve evento, ela foi duas vezes. Ela ensaia por duas horas, sem reclamar, sem pedir para ir ao banheiro, é sempre dedicada demais. Em casa, ela treina muito. Ela tem um fone de ouvido, então, geralmente, ela sempre está dentro do quarto sambando", compartilhou. Segundo a jovem, o que mais gosta de fazer quando vai para a quadra é encontrar as amigas, colocar a fantasia e sambar!

Thayna durante os ensaios na quadra | Foto: Arquivo Pessoal

A mãe terminou ressaltando o orgulho que tem da filha, que teve sua vida transformada através da arte, e revelou seus desejos para o futuro de Thayna. "Meu primeiro desejo é que ela seja feliz e realizada, e também que ela consiga fazer do samba um trabalho para ela. Eu a crio com muita dificuldade e muita luta. Por trás há muitas coisas, o down requer muito cuidado, ela, por exemplo, é a única pessoa na casa que tem plano de saúde, usa bastante medicamento, faz dieta, frequenta a academia do bairro todos os dias. Então, espero que o samba possa ser um trabalho para ela ter uma vida melhor. Não só pelo lado financeiro, mas também para não passar pela vida só por passar", disse.



Enredo da Porto da Pedra para o Carnaval de 2025

Com o enredo "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou”, o tigre de São Gonçalo irá contar a saga de Henry Ford na utopia de construir uma cidade industrial dentro da Amazônia. Em 2025, a Porto da Pedra será a quinta escola a desfilar no sábado de carnaval, 01 de março.

