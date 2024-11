Casal é preso após furtar seis lojas diferentes em Cabo Frio; saiba mais

Um casal foi preso após furtar seis lojas diferentes dentro do Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, na tarde da última quinta-feira (31). Os seguranças do local chamaram a polícia por volta das 15h30, depois de identificar os suspeitos com uma grande quantidade de produtos possivelmente furtados dos comércios.

Os acusados, de 48 e 51 anos, são cubanos exilados no Brasil. Com os dois, foram apreendidos itens como roupas, alimentos, produtos de higiene pessoal, artigos de papelaria e brinquedos para animais de estimação; totalizando R$ 700 em produtos de diferentes categorias.

Materiais apreendidos pelos agentes | Foto: Divulgação

Confira os produtos roubados pela dupla:

Lojas Renner: 2 cintos – R$159,80.

Loja Caçula: 3 kits pompom, 4 ganchos médios e 3 balões São Roque – R$185,70.

Lojas Americanas: 1 pacote de meia, 2 pares de sandálias havaianas, 1 pacote de prendedor de página, 1 tesoura, 1 espremedor de limão, 5 pacotes de biscoitos Piraquê, 4 barras de chocolate, 1 SBP – R$148,52.

Loja Riachuello: 1 sandália rasteirinha, 1 cordão, kit brinco ouro 40 unidades, 12 brincos – R$169,60.

SuperMarket: 1 cream chesse, 2 bolos, 2 latas de atum, 1 filé de peito de frango, 1 peito de peru, 1 SBP – R$199,14

Loja Amigão: 1 tapete de cão, 2 bolinhas para brincar, 1 osso de borracha, 1 apontador de patinhas, 1 coleira – R$ 37,97.

O casal foi encaminhado para a 126° DP junto com os representantes das lojas; e responderá por crime de furto pelo artigo 155 do Código Penal Brasileiro.