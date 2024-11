Forças de segurança são mobilizadas por prisão de foragido da Justiça, em Cabo Frio

Equipes das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal foram mobilizadas, nesta quinta-feira (31), para capturar um foragido da Justiça, em Cabo Frio. O homem foi preso pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, na Estrada do Guriri.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, no momento da prisão o suspeito estava dirigindo um veículo ligado ao tráfico de drogas da localidade. Ao longo da ação foi confirmado um mandado de prisão em aberto no nome do acusado.

Ainda de acordo com a PM, no primeiro momento os agentes acreditavam que o homem teria envolvimento com o traficante conhecido como “Peixão”, líder do TCP no “Complexo de Israel”, situado no Rio de Janeiro. Entretanto, essa ligação foi descartada.

Em decorrência do registro criminal por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde continua à disposição da Justiça.