Sargento da Polícia Militar morre em acidente na RJ-106, em São Gonçalo

Um acidente de carro na RJ-106, na altura de São Gonçalo, resultou na morte de um sargento da Polícia Militar Eduardo Henrique Eugênio da Silva, na noite desta quinta-feira (31). O acidente ocorreu próximo à localidade conhecida como Arsenal. Segundo informações, o carro onde o policial estava colidiu com um poste, levando-o a óbito ainda no local. Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. O sargento era lotado no 7º BPM (São Gonçalo).

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) foram acionados para atender à ocorrência. Agentes da unidade relataram que, ao chegarem ao local, os bombeiros já haviam encontrado a vítima sem sinais vitais. O caso está sendo investigado pelo 75ª DP (Rio do Ouro).

O sepultamento ocorrerá às 16h30 no Parque da Paz, localizado no Pacheco, no Setor Orquídea.