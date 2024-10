Babá é investigada por dopar bebê de seis meses, em Cabo Frio

A Polícia Civil de Cabo Frio investiga uma babá acusada de dopar um bebê de seis meses que ela cuidava. O caso foi registrado nesta terça-feira (29), pelos pais da criança, que afirmam que a babá estaria utilizando uma substância para deixar a criança apática, o que torna o trabalho mais “fácil”, reduzindo a necessidade de cuidados.

De acordo com informações, o caso começou a ser investigado depois que funcionários se depararam com seringas na bolsa onde estavam os objetos do bebê, e rapidamente informaram aos pais, que desconfiaram do comportamento sonolento do bebê no horário da cuidadora suspeita. Segundo o delegado responsável pelo caso, após a realização da denúncia, a criança passou por exames como a coleta de sangue que foi encaminhada à capital para análise toxicológica. As autoridades ainda aguardam os resultados dos exames.

As outras babás que cuidam da criança em regime de revezamento de 48 horas prestaram depoimento onde foi confirmado indícios que apontam a suspeita contra a babá. Os pais alegam em depoimento que, imagens de câmeras de monitoramento instaladas na residência teriam capturado o momento em que a babá coloca uma substância não identificada na comida do bebê diversas vezes. A Polícia Civil já pediu as imagens das câmeras de segurança.

A babá investigada comparecerá na 126ª Delegacia de Polícia (DP), de Cabo Frio, onde prestará depoimento nesta quinta-feira (31) e está sendo acusada de suposta administração de medicamentos sem receita médica.