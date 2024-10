Missa de São Miguel Arcanjo celebrada em Niterói é declarada patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio

Missa de São Miguel Arcanjo é declarada patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio - Foto: Divulgação

Missa de São Miguel Arcanjo é declarada patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio - Foto: Divulgação

A missa de São Miguel Arcanjo celebrada na Igreja Nossa Senhora de Fátima, que fica no bairro de Fátima, em Niterói, foi declarada patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio. A Lei 10.549, de autoria dos deputados estaduais Vitor Junior (PDT) e Fred Pacheco (Mobiliza), foi sancionada pelo Poder Executivo e publicada nesta quarta-feira (30), no Diário Oficial.

“Reunindo centenas de fiéis não só de Niterói, mas de diversas cidades do Estado, todos os meses, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, a missa de São Miguel se tornou uma tradição na cidade, sendo celebrada há 16 anos de forma ininterrupta. Nossa missão com esta lei é para que seja preservado esse trabalho tão importante de fé diante dessa comunidade”, destaca Vitor Junior.

O padre João Cláudio, responsável por celebrar a missa, fala sobre a importância da iniciativa dos parlamentares e lembra que a trajetória da celebração começou em 29 de setembro de 2008, na primeira missa realizada em honra ao arcanjo, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. De acordo com o sacerdote, aquele era um momento em que a devoção a São Miguel estava pouco divulgada não só em Niterói, mas em todo o Brasil.

“A cada mês, o número de fiéis foi aumentando. Após cinco anos sendo realizada uma vez por mês em um único horário, as missas passaram a ter dois horários, e hoje chegamos a três, sempre reunindo muitos fiéis. Se tornou um local de peregrinação e o reconhecimento que essa lei traz é no sentido de preservar essa trajetória, esse trabalho, além de incluir no calendário do Estado a devoção ao arcanjo São Miguel, com um encontro que une e agrega, reunindo pessoas de diferentes crenças e não só das cidades que compõem a Arquidiocese de Niterói, como de vários outros lugares”, afirma.

O altar da Igreja Nossa Senhora de Fátima, onde a missa é celebrada, tem características semelhantes ao Santuário de São Miguel Arcanjo do Monte Gargano, na Itália, tendo sido construído incrustado na pedra. Além disso, o pátio da igreja ganhou uma galeria de arte urbana com pinturas e grafites que retratam o arcanjo.