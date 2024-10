Chifre de chinesa centenária impressiona internautas

Nos últimos dias, a chinesa Chen, de 107, virou assunto nas redes sociais, não pela sua idade avançada, mas por ter um chifre de 10 centímetros na testa. A história viralizou no Douyin, versão chinesa do Tik Tok, onde foi compartilhado um vídeo onde a mulher aparece exibindo o seu chifre.

Há quem diga que o chifre é o segredo dos longos anos de Chen. Também conhecido como “chifre cutâneo”, não oferece nenhum risco à saúde da chinesa, que apresenta boa saúde e mantém uma rotina ativa, conforme aponta informações do jornal The New York Post.

Leia também:

Porco foge e interrompe o trânsito na Rodovia Niterói-Manilha na manhã desta quarta-feira (30)

Polícia Civil faz operação interestadual contra organização de fraudes financeiras

Mas o que seria esse chifre?

De acordo com médicos, o fenômeno do chifre cutâneo está ligado à exposição prolongada à luz solar. Os chifres muitas vezes são benignos, ou seja, não apresentam risco para a saúde, mas é orientado pelos profissionais, a monitoração do chifre por pequenos riscos de malignidade.

Não se sabe se a chinesa tem a intenção de remover o chifre, mas os internautas torcem para que ela não o retire