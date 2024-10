Vai faltar água! Cidades metropolitanas ficarão sem água por conta de manutenção no Sistema Imunana-Laranjal

Nesta quinta-feira (31), a Cedae realizará a manutenção do Sistema Imunana-Laranjal e interromperá os serviços de captação de água bruta e a produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) por um dia. Previsto para começar às 4h, os municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Ilha de Paquetá e Maricá(distritos de Inoã e Itaipuaçu), no Rio de Janeiro, ficarão sem o serviço até a manhã de sexta-feira (1).

A operação mobilizará mais de 200 profissionais, que realizarão mais de 40 serviços, como instalação de equipamentos, reparos gerais, ajustes eletromecânicos, revisão de componentes e limpeza das estruturas.

Com a pausa na distribuição do serviço, cerca de 2 milhões de pessoas serão atingidas durante o período. A recomendação da companhia é para que os cidadãos reservem água e adiem tarefas que exijam seu consumo em grande escala. As responsáveis pela distribuição do recurso nos locais atendidos são as concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói.