Homem é preso pela Polícia Militar com R$ 60 mil em drogas em operação em Araruama

Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (14). Com ele, foi apreendida uma carga de entorpecentes avaliada em cerca de R$ 60 mil.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, a ação ocorreu após receber uma denúncia anônima alegando que dois homens armados foram vistos escondendo drogas em um terreno baldio na região.

No local indicado, os agentes se depararam com dois homens em atitudes suspeitas. Ao notarem a aproximação dos policiais, eles fugiram; porém, um deles foi capturado na entrada de um imóvel.

Leia também:



PM apreende granada e drogas em operação no Complexo da Viradouro, em Niterói

Dançarino do grupo Os Leleks sofre grave acidente de moto em Niterói

Os agentes então realizaram buscas na residência, e o suspeito permitiu a entrada dos policiais. Durante as buscas, foi encontrado um tubo de PVC que continha um rádio transmissor e sua base, além de munições de arma de fogo.

Nos fundos do imóvel, os policiais encontraram uma sacola com tiras de maconha, pedras de crack, cápsulas de cocaína e frascos de loló. As buscas continuaram no terreno baldio, onde os suspeitos foram vistos, e foram encontradas três mochilas enterradas, que armazenavam uma vasta quantidade de entorpecentes.

No final das buscas, os materiais apreendidos foram contabilizados, totalizando: 2.495 pedras de cocaína, 1.069 buchas de maconha, 977 cápsulas de cocaína, 173 unidades de skank, dez munições de arma de fogo, quatro frascos de loló, quatro bases de rádio, três rádios transmissores, um aparelho celular e R$ 58 em dinheiro.

Com isso, o homem foi detido e, junto com o material apreendido, foi conduzido à 118ª Delegacia de Polícia (Araruama), onde foi preso e autuado.