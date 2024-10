PM apreende granada e drogas em operação no Complexo da Viradouro, em Niterói

Na tarde desta segunda-feira (14), uma equipe do PPC Cavalão, do 12º BPM, realizou uma operação no Complexo da Viradouro, em Santa Rosa, Niterói, que resultou na apreensão de drogas e de uma granada. A ação ocorreu na Rua Valdir Cabral, local conhecido como "Beco da 600", um ponto já monitorado pelos agentes.

Material apreendido | Foto: Divulgação

Durante patrulhamento, os policiais avistaram indivíduos em flagrante comercialização de entorpecentes. Ao darem a ordem de parada, os suspeitos tentaram fugir, mas dois deles, de 20 e 35 anos, foram detidos.



Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma mochila contendo uma granada, um radiotransmissor, 180 pedras de crack, 30 pinos de cocaína e 15 invólucros de maconha. O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí), onde os acusados foram autuados em flagrante.