CaboFolia 2025: Ivete Sangalo é presença confirmada no pré-carnaval

Ivete Sangalo será a atração principal do dia 18 de janeiro - Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo será a atração principal do dia 18 de janeiro - Foto: Reprodução/Instagram

A temporada de eventos pré-carnavalescos já começou e o CaboFolia não poderia ficar de fora. Considerado um dos maiores carnavais fora de época do país, o evento acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro, no Espaço de Eventos de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Para a próximo ano, a programação conta com nomes como Ivete Sangalo, Léo Santana, Gloria Groove, Claudia Leitte e Durvall. Outros artistas serão divulgados em breve.

Leia mais

Casa da Favela marca presença na Flip com autores de periferias

Império Serrano anuncia sambas concorrentes para o Carnaval 2025; Confira!



A pré-venda, com lote promocional, para foliões cadastrados no site, teve início na última sexta-feira (4), com ingressos a partir de R$ 70. Já nesta segunda-feira (7), será possível adquirir os convites na venda oficial. Os valores, no entanto, ainda não foram divulgados.



Do bloco ao camarote, o evento disponibilizará diferentes tipos de ingressos. Confira:

- Bloco: Setor para quem não quer ficar parado! Com direito a abadá, o folião sai atrás do trio elétrico, dando voltas no circuito;

- Camarote Axé: Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico e acesso ao bloco;

- Camarotes oficial open bar: Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico, acesso ao bloco e serviço de bebidas alcoólicas premium e não alcoólicas incluído;

- Camarote Lokko: espaço reservado para um grupo seleto com o melhor open bar e open food e decoração diferenciada. Também tem acesso ao bloco.

Programação:

- 16/01 (quinta-feira)

. Claudia Leitte

. Gloria Groove

- 17/01 (sexta-feira)

. Ivete Sangalo

- 18/01 (sábado)

. Léo Santana

. Dug dobz

. Durvall

Serviço:

CaboFolia 2025

Data: 16 a 18 de janeiro

Local: Espaço de Eventos Cabo Frio

Endereço: Rod. Márcio Corrêa, 980 – Guarani, Cabo Frio