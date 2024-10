Casa da Favela marca presença na Flip com autores de periferias

Pelo segundo ano, a Casa da Favela - iniciativa criada pela Agência de Notícias das Favelas(ANF) e que reúne representantes da literatura, cultura, arte e pesquisa das periferias do país - será destaque na Festa Literária de Paraty (FLIP). Entre 9 e 13 de outubro, a Flip trará uma programação cultural gratuita para a cidade, incluindo a presença de coletivos, escritores, pensadores e artistas.

Este ano, um dos destaques da Casa da Favela é a participação do ator Pedro Cardoso, conhecido por seu papel marcante como Agostinho no seriado "A Grande Família". Ele lerá trechos do romance “Viela ensanguentada”, de Wesley Barbosa, no primeiro dia do evento, às 18h. Logo depois, o artista e o escritor participarão de uma conversa sobre a obra.

A Voz da Favela



Além da Casa da Favela, outro projeto produzido pela ANF irá rodar pela FLIP. O jornal Voz da Favela irá circular em todos os dias da edição. A publicação, que já completou 14 anos, não tem um valor fixo, o interessado paga quanto pode e acha justo. A quantia arrecadada irá integralmente para os distribuidores, moradores das periferias da região. A edição especial para a festa literária terá tiragem de 20 mil exemplares.