Império Serrano anuncia sambas concorrentes para o Carnaval 2025; Confira!

A Império Serrano disponibilizou, em seu canal do Youtube, os 15 sambas que estão concorrendo para contagiar o desfile da escola no Carnaval de 2025. Com o tema "O que espanta miséria é festa", do carnavalesco Renato Esteves, a agremiação irá prestar uma homenagem ao compositor Beto Sem Braço (1940-1993), um dos nomes mais marcantes de sua história.

Antes de serem apresentadas ao público aberto, as composições passaram por uma avaliação interna. Os inscritos agora serão apresentados ao vivo durante a tradicional Feijoada Imperial, que irá acontecer no próximo sábado (19), na quadra da escola, em Madureira.

A disputa seguirá nos dias 22 e 29 de setembro, com a semifinal prevista para 5 de novembro e a grande final no dia 15.

Saiba mais sobre os sambas inscritos:

Samba 1 - Alex Ribeiro, Luiz Fernando, Rodolfo Caruso, Juarez Amizade, Márcio Juniot e Edu D’Ávila.

Samba 2 - Pedro Russo

Samba 3 - Dom Vidal, Makley Matos, Léo Capoeira e Igor Ribeiro

Samba 4 - Xande de Pilares, Aluísio Machado, Henrique Hoffmann, Carlos Senna, Jefferson Oliveira e Leandro Maninho

Samba 5 - Nego Jussa, Jorginho da Flor, Darlen, Licio e Berequinho

Samba 6 - Eduardo Henrique, Tião Sapê, Sandro Santos, Jerri Miranda, Genesis Nascimento e Adalberto Jr

Samba 7 - Luís Carlos do Cavaco, Og do Cavaco e Malibuá da Cuíca

Samba 8 - Vera Alice, Sérgio Mineiro, Vera Lúcia, Amarildo Ribeiro, Edilamar e Delson Antunes

Samba 9 - João Bôsco, Duda Marechal, Neném Madureira e Tonho de Rocha Miranda

Samba 10 - Edson Titia, Tácio Dom, Augusto Locutor e Leandro Alegria

Samba 11 - Marinho Sommelier

Samba 12 - Victor Rangel, Wagner Guerra, Gigi da Estiva, Patrick Avelar, Zé Mauro do Império e Rubinho Carioca

Samba 13 - Arlindinho, Lucas Donato, Lula Antunes, Victor Mendes, Totonho e Rafael Falanga

Samba 14 - Paulinho Valença, Marcão da Serrinha, Nilson Rangel, Cunha Barreto, Felipe Pithan e Bruno Maselli

Samba 15 - Matheus Machado, Cassiana Pérola Negra, Rafael Prates, Geraldo M Felicio, Bray do Samba e Gabriel Simões