Corpo de homem em situação de rua é encontrado em praça de Cabo Frio

O corpo de um homem em situação de rua foi encontrado na manhã deste domingo (6), na Praça das águas, situada na Praia do Forte, em Cabo Frio. Ele foi encontrado já sem vida pelos agentes do Grupamento Operacional de Praia (GOP) e pela Guarda Municipal (GCM).

De acordo com as primeiras informações, não foi encontrado nenhum sinal de violência no corpo do homem, incialmente identificado como Cristiano. A principal suspeita, até o momento, é de que a morte se deu por conta de um mal súbito.

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Cabo Frio, onde será submetido a exames que atestam a causa da morte. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia da cidade.