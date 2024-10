Barbeiro é morto a tiros em São Pedro da Aldeia

Na noite deste sábado (5), um homem foi assassinado a tiros enquanto trabalhava em uma barbearia na Estrada do Alecrim, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia. A vítima, um barbeiro, foi surpreendida e baleada dentro do estabelecimento.



As autoridades foram acionadas e a 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia) irá investigar o caso para identificar o autor do crime e explicar as circunstâncias que levaram ao homicídio. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

Até o momento, não há informações sobre os envolvidos e nem as motivações do crime.