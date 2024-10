Prefeitura monta força-tarefa para remover santinhos das ruas de São Gonçalo

A prefeitura de São Gonçalo organizou uma força-tarefa na manhã deste domingo eleitoral para remover os "santinhos" espalhados pelas ruas da cidade. Embora a distribuição desse material seja proibida, diversas vias amanheceram cobertas por panfletos de candidatos.

Na Trindade, a limpeza começou ainda no início da manhã, e o trabalho rápido foi bem recebido pela população. "Fico aliviada ao ver que estão cuidando da cidade. A sujeira prejudica a mobilidade e é um desrespeito com o meio ambiente", disse Maria de Lourdes, moradora do bairro.

As equipes de limpeza estão trabalhando em diversos pontos de votação para garantir que o processo eleitoral não seja impactado pela propaganda irregular. Além disso, a fiscalização será intensificada ao longo do dia para impedir que mais materiais sejam descartados de forma ilegal.