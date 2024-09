Praia do Peró vai receber obras na Orla Bandeira Azul

A orla do Peró, praia pioneira no interior fluminense a conquistar a Bandeira Azul (selo internacional de qualidade) passará por uma repaginada antes do hasteamento da bandeira para a temporada 2024/2025. O anúncio foi feito pela coordenadora do projeto, Luísa Rieth, durante a reunião do Conselho Gestor do programa, na sexta-feira. No mesmo encontro, os proprietários de quiosques obtiveram promessa do Procon de Cabo Frio de tomar medidas duras contra a concessionária ENEL: a maior parte dos quiosques ficou nove dias sem energia por causa de problemas na rede elétrica. E a reunião também foi realizada sem energia por falta de luz na orla do Peró.

Com a presença de representantes da Secretaria de Segurança, posturas, procuradoria jurídica, turismo e meio ambiente, entre outros, também foi esclarecida a regulamentação da lei municipal que liberou a presença de cães e gatos nas praias. O acesso dos animais só é permitido em trechos de 500 metros no meio do Peró; na Praia das Dunas (Forte, próximo ao hotel Acapulco) e em Unamar. Cães são proibidos no trecho certificado com a Bandeira Azul (critério 23). Os quiosqueiros do Peró concordaram em colocar nos seus cardápios, além de outras medidas, apelos para que os banhistas não alimentem as gaivotas:

Leia também:

Vasco empata com Cruzeiro, em 1 a 1, no Mineirão, pelo Brasileirão 2024

Com gol no fim, Flamengo vence Athletico-PR e agora foca na Copa do Brasil

“As normas da Bandeira Azul são claras em relação à presença de cães, gatos e outros pets nos trechos certificados. A questão das gaivotas exige um esforço coletivo de educação ambiental por parte dos agentes públicos e da sociedade no sentido de orientar as pessoas a não alimentar as gaivotas. As medidas têm como foco preservar a saúde pública” – explicou Luísa Rieth.

Reunião do Conselho Gestor do programa | Foto: Divulgação

Na última visita que fez ao Peró, a coordenadora nacional do projeto Bandeira Azul, Leana Bernardi, não gostou do aspecto de abandono na orla, motivo de várias reclamações dos banhistas e moradores. Para melhorar o quadro, a Prefeitura vai reformar os deques e realizar outras intervenções através da Secretaria de Obras. Serão plantadas espécies da Mata Atlântica entre os quiosques. Em parceria com a Comsercaf e a Ecomix, os canteiros do corredor de ipomeas ao longo da orla serão limpos, replantados e cercados. Alguns foram pisoteados no último réveillon.



De comum acordo com os quiosques, serão reformulados os horários de carga e descarga na orla do Peró. Foi reforçada a importância da proibição de carros na orla, que é destinada exclusivamente a pedestres e ciclistas. A atuação da Polícia Militar e Guarda Municipal foi elogiada, mas todos concordaram na necessidade da intensificação de abordagens a motoqueiros que invadem a área, levando perigo a idosos e crianças. Luana Ferreira, superintendente de Turismo, garantiu que está em fase de licitação a nova guarita de alumínio para controle de acesso à orla.

Os Amigos do Peró, presentes à reunião, realizada na Sorveteria da Praia, aplaudiram o envolvimento dos alunos da Escola Municipal Evaldo Salles nos projetos ambientais do Peró. Luísa Rieth disse que eles serão treinados para atuarem como guias mirins. Também foi elogiada a iniciativa do Hotel Paradiso Peró, representado pelo gerente Hudson Rangel, de colaborar no manejo/sinalização da trilha do Morro do Vigia, que está em precário estado de conservação. O hotel promove caminhadas no local, abertas a não-hóspedes, todos os sábados, com saída às 9h.

Moradores também denunciaram os fios e marcadores de energia expostos e pendurados em árvores da Praça do Moinho. Os representantes do Procon orientam os consumidores a solicitarem providências imediatas à ENEL em caso de falta de energia. Se o problema não for solucionado em 4h, podem entrar em contato com o Procon de Cabo Frio através dos telefones (22) 2645-4799, 151 ou 99907-2821 zap). A concessionária será notificada através de canal exclusivo ou multada se não fizer o atendimento como determina a lei.