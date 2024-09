Com gol no fim, Flamengo vence Athletico-PR e agora foca na Copa do Brasil

Na noite deste domingo (29), o Flamengo insistiu até o fim e venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Gerson, de cabeça, marcou o gol aos 44 minutos da segunda etapa e garantiu mais três pontos na tabela de classificação.

A vitória serviu para minimizar o mau momento vivido por causa da desclassificação na Libertadores 2024. Agora, o Rubro-Negro foca na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Jogo de ida será disputado na quarta-feira (2), no Maracanã.

O jogo



Com um time mesclado, o Flamengo iniciou a partida buscando ficar com a posse de bola, trocando passes no campo ofensivo. No primeiro ataque mais contundente, o time rubro-negro quase balançou as redes. David Luiz ganhou a sobra na área e tentou encobrir o goleiro. No rebote, Léo Ortiz tocou de cabeça, mas Thiago Heleno fez o corte em cima da linha.

Na primeira chegada do Athletico-PR ao ataque, Zapelli cobrou falta fechada e obrigou Rossi a fazer boa defesa, espalmando para escanteio. O clube carioca respondeu logo em seguida e criou uma boa oportunidade aos 18’. Plata e Gerson tabelaram pelo meio, e Matheus Gonçalves cruzou na área para Gabi, que cabeceou por cima do travessão. O auxiliar já tinha marcado impedimento na jogada.



Dois minutos depois foi a vez de Wesley arriscar o chute da entrada da área. O goleiro deu rebote e a zaga afastou o perigo. O time rubro-negro mantinha a posse de bola no ataque, mas encontrava dificuldades para penetrar na área adversária. Aos 42’, Gerson arriscou o chute cruzado e o goleiro fez outra boa defesa. A primeira etapa foi de domínio do Flamengo, mas com poucas chances claras de gol.



Na volta do intervalo, a equipe rubro-negra continuou com a posse de bola, mas seguiu com dificuldade na criação das jogadas, principalmente nas infiltrações na área. Aos 15’, o técnico Tite mexeu no time e promoveu as entradas de Arrascaeta, Alex Sandro e Bruno Henrique nas vagas de Plata, Ayrton Lucas e Alcaraz, respectivamente.



O Flamengo tentava as escapadas pela direita com Wesley, mas a zaga adversária conseguia afastar as bolas cruzadas. Aos 32’, Alex Sandro cruzou na área e Gabi cabeceou por cima da meta.



De tanto insistir, o Mengão conseguiu abrir o placar aos 44’. Após troca de passes de um lado para o outro, De La Cruz tocou para Wesley, que cruzou para Gerson cabecear no cantinho, sem chance para o goleiro. Nos acréscimos, o Fla administrou a vantagem e garantiu a vitória por 1 a 0.



Flamengo



Rossi; Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Alcaraz (Bruno Henrique) e Matheus Gonçalves (De La Cruz); Plata (Arrascaeta), Gerson e Gabi.

Técnico: Tite.

Athletico-PR



Mycael; Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Cuello (Madson), Erick, Christian, Zapelli (Praxedes) e Esquível (Di Yorio); Pablo (Fernando) e Canobbio (Julimar).

Técnico: Lucho González.