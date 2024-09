Vasco empata com Cruzeiro, em 1 a 1, no Mineirão, pelo Brasileirão 2024

O Vasco da Gama empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na noite deste domingo (29), jogando no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol vascaíno foi marcado por Vegetti, na etapa inicial da partida.

Com o ponto somado como visitante, o Gigante da Colina chega a 36 e ocupa a 9ª posição da tabela.



Ainda nesta semana, o Vasco tem outro compromisso em Belo Horizonte antes de voltar para o Rio de Janeiro. Pela Copa do Brasil, o Cruzmaltino vai enfrentar o Atlético Mineiro no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (2). Depois retorna para casa e recebe o Juventude no sábado (05), às 21h, em São Januário.

O JOGO



O Vasco buscou muito até chegar ao gol que o deixou em vantagem no placar como visitante. Aos 40 minutos do primeiro tempo, após escanteio cobrado para a área e a defesa do Cruzeiro afastando a bola, Puma mandou de volta. Hugo Moura finalizou para defesa de Cássio, mas o Pirata, sempre bem posicionado, estava no lugar certo para mandar para o fundo da rede. Vasco 1 a 0.

No segundo tempo, o Cruzeiro chegou ao empate com 14 minutos de relógio após cabeceio de Zé Ivaldo. 1 a 1. O Vasco acabou a partida com um jogador a menos após a expulsão de Mateus Carvalho, que aconteceu aos 33 minutos da etapa final.

FICHA TÉCNICA



Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba, Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Mateus Vital; Gabriel Veron (Barreal), Kaio Jorge, Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Diniz.



VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Philippe Coutinho; David (Jean David), Vegetti, Emerson Rodríguez. Técnico: Rafael Paiva.



Cartões amarelos: João Victor, Léo, Emerson Rodríguez.



Cartão vermelho: Mateus Carvalho.