Casal de empresários é sequestrado em Araruama e liberado após pagamento via PIX

Na madrugada do último sábado (21), um casal, proprietário de uma pizzaria em Araruama, foi sequestrado enquanto voltava para casa. Durante a abordagem, o homem foi atingido por um tiro de raspão na cabeça, mas sem ferimentos graves. O casal foi forçado a sair de seu veículo e a entrar no carro dos criminosos.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram obrigadas a realizar um PIX no valor de R$ 5 mil. Após o pagamento, os sequestradores libertaram o casal. O carro das vítimas não foi levado, pois os criminosos não conseguiram dar partida no veículo.

Agentes da 118ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado, já possuem informações sobre o possível veículo usado pelos sequestradores. As imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para confirmar a identidade do carro e ajudar na identificação dos criminosos.