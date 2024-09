Show em Niterói traz reflexão sobre as relações humanas atuais

Uma reflexão sobre a qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais é a proposta do espetáculo “Relações”, com o Grupo Inclusivo de Dança Expressar, que se apresenta no próximo domingo, 29/09, às 19h, na Sala Nelson Pereira dos Santos – fechando com chave de ouro a programação de aniversário deste teatro. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas uma hora antes da abertura (dois ingressos por CPF, sujeitos à lotação).

Por meio da dança contemporânea e de coreografias inspiradas na sociedade atual, o grupo – que existe há quatro anos e é composto por sete bailarinos profissionais, sendo quatro deles com deficiência física – irá encenar fatos e promover emoções sobre relações humanas de todo tipo, saudáveis e tóxicas, com o objetivo de conscientizar o público sobre suas escolhas e consequências, sobre amor e felicidade. O espetáculo – que já esteve em cartaz nos teatros municipais do Rio e de São Gonçalo, além do Teatro Popular de Niterói – tem duração de uma hora e classificação etária livre.

“O público com certeza se identificará com muitas ou alguma das situações apresentadas e poderá refletir sobre a qualidade de seus relacionamentos”, assegura a bailarina Thayrine Mesquita, diretora e coreógrafa do Grupo Expressar, o qual busca desconstruir arquétipos ainda existentes sobre as pessoas com deficiência ao mostrar seu potencial artístico através da dança inclusiva.



Na ocasião, o grupo apresentará uma prévia de seu outro espetáculo, intitulado “Reticências – Adriana Calcanhoto”, com previsão de estreia para o ano que vem, que celebrará a vida e a obra da cantora por meio de suas músicas, traçando uma linha do tempo de sua carreira e reforçando sua mensagem de luta contra a desigualdade e a exclusão social – mesmas bandeiras que movem o Expressar.

A Sala Nelson Pereira dos Santos fica dentro do Reserva Cultural Niterói, na Avenida Visconde do Rio Branco 880, no bairro de São Domingos.